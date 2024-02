Flanigan's Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

In den letzten beiden Wochen wurde die Flanigan's-Aktie von privaten Anlegern in sozialen Medien größtenteils neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Flanigan's-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 28,89 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 24,9 USD liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 26,06 USD und die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung, da der Wert derzeit weder überkauft noch -verkauft ist.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Flanigan's beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Flanigan's-Aktie eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien.