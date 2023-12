Flanigan's Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Aktie von Flanigan's wird laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 8,92 und ist damit um 82 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 50,31 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt besonders mit den positiven Themen rund um Flanigan's, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Flanigan's wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Flanigan's gegenwärtig einen niedrigeren Wert von 1,58 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Flanigan's-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.