Flanigan's Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Flanigan's-Aktie zeigt gemischte Signale in der technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 26,71 USD liegt 8,15 Prozent unter dem GD200 (29,08 USD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 26,38 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 9,76 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und ein "Gut"-Rating ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen ein neutrales Rating. Insgesamt erhält die Flanigan's-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Themen zu Flanigan's diskutiert wurden. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Flanigan's-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,43 Prozent erzielt, was 11,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 36,39 Prozent, wobei Flanigan's aktuell 37,82 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.