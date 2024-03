Flanigan's Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Flanigan's liegt bei 62,11, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der über einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 54,98 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für die Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Flanigan's beträgt 13, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Flanigan's besonders positive Diskussionen geführt. Das Stimmungsbarometer stand an sieben Tagen auf grün und negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite von Flanigan's beträgt 1,78 Prozent, was 1,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Flanigan's auf Basis des RSI, eine gute Bewertung im Bereich des KGV und des Anleger-Sentiments, sowie eine schlechte Bewertung für die Dividendenrendite.