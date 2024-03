Flanigan's Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die technische Analyse der Flanigan's-Aktie zeigt eine gemischte Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 28,57 USD, während der letzte Schlusskurs bei 24,61 USD liegt, was einem Unterschied von -13,86 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (25,89 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt (-4,94 Prozent) und wird daher neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Flanigan's-Aktie liegt bei 62,11, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 54,98, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein neutrales Rating basierend auf dem RSI.

Bei der Bewertung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich ein unterdurchschnittliches Aktivitätsniveau, was zu einer schlechten Bewertung führt. Allerdings gibt es eine positive Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einer guten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Flanigan's-Aktie einen Wert von 13 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 46 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine gute Einschätzung.

Insgesamt wird die Flanigan's-Aktie basierend auf der technischen, der RSI- und der fundamentalen Analyse neutral bis gut bewertet.