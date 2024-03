Flamemasterration Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Flamemaster-Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse und des gleitenden Durchschnitts bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 12,22 USD, was 43,21 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 17,5 USD liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser Wert 17,5 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt wird die Flamemaster-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Flamemaster-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, während der RSI der letzten 25 Handelstage ebenfalls bei 50 liegt. Somit erhält die Aktie auch für die RSIs ein "Neutral"-Rating.

Die Betrachtung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Flamemaster-Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, wodurch eine Einschätzung als "Neutral" erfolgt.

Die Anleger-Stimmung bei Flamemaster in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für die Flamemaster-Aktie daher eine Mischung aus "Gut" und "Neutral" in den verschiedenen Bewertungskategorien der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments und der Anleger-Stimmung.