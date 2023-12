Die Fjordland Exploration-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und das allgemeine Gespräch über bestimmte Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussion über Fjordland Exploration wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fjordland Exploration liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird für diese Kategorie eine neutrale Einstufung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fjordland Exploration-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 CAD liegt. Dies entspricht einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich konnte Fjordland Exploration in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,33 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -8,67 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Fjordland Exploration 8,67 Prozent unter dem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.