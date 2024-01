Fjordland Exploration Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Aktienkurs des Unternehmens Fjordland Exploration hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,12 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Fjordland Exploration eine Underperformance von -8,88 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -11,12 Prozent, und Fjordland Exploration erreichte eine Unterperformance von 8,88 Prozent im Vergleich zu diesem Branchendurchschnitt. Diese schlechtere Performance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Fjordland Exploration eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was darauf hinweist, dass kaum Änderungen identifiziert werden konnten. Somit lautet das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fjordland Exploration-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 66,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Fjordland Exploration.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass aktuelle Investoren in die Aktie von Fjordland Exploration bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,57 Prozentpunkten erzielen können. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen und sich daher die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.