Fj Benjamin Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Fj Benjamin-Aktie hat in den letzten Handelstagen eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,02 SGD, während der aktuelle Kurs bei 0,013 SGD liegt, was einer Abweichung von -35 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,02 SGD über dem aktuellen Kurs und weist ebenfalls eine Abweichung von -35 Prozent auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnete Fj Benjamin in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -8,88 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -23,12 Prozent im Branchenvergleich für Fj Benjamin. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite mit -6,59 Prozent im letzten Jahr deutlich über der von Fj Benjamin, was zu einer Unterperformance von 25,41 Prozent führt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Fj Benjamin liegt bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 77,78 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating "Schlecht" für das Unternehmen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fj Benjamin. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.