Fj Benjamin Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Fj Benjamin: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Fj Benjamin können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies liefert interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Dabei hat die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messungen kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Fj Benjamin in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche zeigt sich, dass Fj Benjamin in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,17 Prozent erzielt hat. Dies stellt eine Underperformance von -28,88 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Fj Benjamin um 29,65 Prozent unter dem Durchschnittswert. Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Fj Benjamin derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,02 SGD, was einer Abweichung von -15 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,02 SGD und weist eine Abweichung von -15 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Fj Benjamin wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich für Fj Benjamin auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.