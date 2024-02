Fj Benjamin Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die technische Analyse der Fj Benjamin-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,015 SGD ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er um 25 Prozent unter dem GD200 (0,02 SGD) liegt. Auch der GD50, der die Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, weist mit 0,02 SGD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand ebenfalls 25 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Medien wurde Fj Benjamin in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer neutralen Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,66 Euro für jeden Euro Gewinn von Fj Benjamin zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Jahresperformance der Fj Benjamin-Aktie im Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt, und sogar um 24,03 Prozent unter der mittleren Rendite der "Spezialität Einzelhandel"-Branche in den letzten 12 Monaten. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.