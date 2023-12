Fj Benjamin Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Fj Benjamin in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fj Benjamin-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unterperformt. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,02 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,016 SGD liegt, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,02 SGD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Fj Benjamin-Aktie in den letzten Jahr eine Rendite von -29,17 Prozent erzielt, was 31,15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt die Aktie mit einer Rendite von -27,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung auf Basis des RSI7 für sieben Tage und eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des RSI25 für 25 Tage, was zu einem Gesamtranking von "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält die Fj Benjamin-Aktie daher auf Basis der technischen Analyse und des Branchenvergleichs ein "Schlecht"-Rating.