Fj Benjamin Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient der technischen Analyse. Bei Fj Benjamin wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 40 Punkten, was bedeutet, dass die Fj Benjamin-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert liegt bei 44,44 und auch hier wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Fj Benjamin eingestellt, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Fj Benjamin von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Aktivität und Diskussionsintensität hinsichtlich Fj Benjamin zeigt eine durchschnittliche Aktivität über einen längeren Zeitraum. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Fj Benjamin in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Fj Benjamin nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 5,33 liegt insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 36,01 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".