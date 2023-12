Fixstarsration Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Fixstars liegt bei 38,38, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt gegenüber Fixstars. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Fixstars daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung für Fixstars hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Fixstars-Aktie bei 1299,76 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1282 JPY ähnlich ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1166,98 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt und eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt.

Insgesamt wird die Fixstars-Aktie basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.