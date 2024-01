Fiverr International Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Fiverr liegt bei 52,2, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 44,68 und zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4-mal ein "Gut"-Rating, 2-mal ein "Neutral"-Rating und kein "Schlecht"-Rating für Fiverr vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Fiverr vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 27,7 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 57,64 Prozent und ein mittleres Kursziel von 43,67 USD. Diese Entwicklung wird als "gut" bewertet, sodass die Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten ebenfalls als "gut" eingestuft wird.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Fiverr, weshalb die Aktie als "neutral" bewertet wird. Allerdings gab es eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz, was auf ein verstärktes Interesse am Unternehmen hinweist. Insgesamt erhält Fiverr daher auf dieser Stufe ein "gut"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Fiverr von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend wird die Anleger-Stimmung daher als "neutral" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "neutral"-Einstufung.