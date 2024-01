Fiverr International Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In den letzten vier Wochen konnte bei Fiverr eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Fiverr weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie als neutral eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung führt. Die Analyse von 7 Analystenbewertungen ergab ebenfalls ein gutes Rating für die Fiverr-Aktie, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 43,86 USD und einem Aufwärtspotenzial von 61,12 Prozent.

Insgesamt erhält Fiverr somit eine gute Bewertung für die Anlegerstimmung und die Analysteneinschätzung.