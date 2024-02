Fiverr International Aktie: Eine neue Chance!

Die Aktie von Fiverr wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (43,67 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 48,32 Prozent. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Fiverr also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 38,41 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da er bei 43,17 liegt. Somit erhält Fiverr eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Fiverr-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 26,81 USD, während der Kurs der Aktie bei 29,44 USD liegt, was einer Abweichung von +9,81 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 27,25 USD zeigt eine Abweichung von +8,04 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie also auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls die Bewertung der Aktienkurse beeinflussen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.