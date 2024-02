Fiverr International Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Dentsu":

Die Fiverr-Aktie wird in der technischen Analyse kritisch betrachtet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 26,76 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 22,21 USD weicht somit um -17 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (27,18 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich jedoch ein positives Bild. Die Diskussionintensität in den sozialen Medien ist langfristig stark, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum stabil, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt abermals gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI von 83,4 Punkten deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Bewertung jedoch neutral, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Bewertungen der Analysten zeigen hingegen ein eindeutig positives Bild. Aus den letzten zwölf Monaten liegen 4 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 43,67 USD, was eine Steigerung um 96,61 Prozent vom aktuellen Kurs bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Fiverr-Aktie somit eine positive Empfehlung von Analystenseite.