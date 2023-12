Fiverr International Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Fiverr liegt bei 34,16 und wird daher als „Neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 31,45 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Fiverr derzeit ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 28,32 USD, wobei der Aktienkurs (28,06 USD) um -0,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage, GD50, liegt mit 24,36 USD um +15,19 Prozent über dem Aktienkurs und wird daher als "Gut" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Gut".

Analysten haben die Aktie der Fiverr in den letzten zwölf Monaten mit 5 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Bewertung als "Gut" führt. Für das Kursziel der Aktie wird im Mittel ein Wert von 43,86 USD prognostiziert, was eine erwartete Kursentwicklung von 56,3 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen auf sozialen Plattformen beeinflusst. Die Analyse der Kommentare zeigt überwiegend negative Stimmung, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Somit wird die Aktie für diese Betrachtung als „Neutral“ eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine Einschätzung der Aktie der Fiverr als "Gut" und "Neutral" in verschiedenen Bereichen.