Five Below Aktie: Der Knaller!

Die technische Analyse der Five Below-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 187,83 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 200,98 USD weicht um +7 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (181,25 USD) liegt mit einer Abweichung von +10,89 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Five Below-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Five Below derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,59 %. Daher wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite der Five Below-Aktie mit 17,14 Prozent mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche mit einer mittleren Rendite von -16,86 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, liegt Five Below mit 34 Prozent darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wird die Aktivität im Netz als üblich eingestuft, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und somit neutral bewertet wird. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.