Five Below Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Five Below (FIVE) wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt 13 Mal bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", mit 11 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 209,11 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 9,19 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wobei hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat Five Below im letzten Jahr eine Rendite von 17,14 Prozent erzielt, was 13,61 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -16,35 Prozent, wobei Five Below aktuell 33,49 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine positive Bewertung und somit insgesamt ein "Gut"-Rating für das Unternehmen.

Insgesamt erhält Five Below also positive Bewertungen von Analysten und in der Branchenvergleich Aktienkurs, während die Anleger-Stimmung eher negativ ist. Die technische Analyse zeigt gemischte Ergebnisse, wobei sowohl neutrale als auch positive Bewertungen vorliegen.