Five Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Für die Bewertung wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigte Five interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität verändert sich stark, da weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Analysten haben der Aktie von Five in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 positive, 3 neutrale und 0 negative Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 91,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 12,05 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Five-Aktie für die letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 69,46 USD lag, gegenüber dem letzten Schlusskurs von 81,88 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Schlusskurs von 68,44 USD eine positive Abweichung von +19,64 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Five im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,4 Prozent erzielt, was 23,02 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Software" liegt die Rendite von Five aktuell 22,41 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.