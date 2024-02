Five Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Softwarefirma "Five" hat im vergangenen Jahr eine Dividendenrendite von 0 % erzielt, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,23 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie eine Rendite von -7,19 Prozent erzielt, was 583,11 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -3,34 Prozent, und Five liegt aktuell 3,85 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Five derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 72,06 USD, und der Kurs der Aktie liegt um +0,85 Prozent über diesem Trendsignal, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 77,24 USD, was einer Abweichung von -5,92 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Rating von "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Five-Aktie abgegeben, wovon 7 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 91,75 USD, was ein Aufwärtspotential von 26,26 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 72,67 USD ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Five-Aktie somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.