Five Aktie: Alles kein Problem!

Die Aktie von Five wird von Analysten insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt 10 Bewertungen sind 7 Gut und 3 Neutral, während keine schlechten Bewertungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 91,75 USD, was einer potenziellen Performance von 16,6 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Five-Aktie betrachtet. Auf Basis der letzten 200 Handelstage liegt dieser bei 70,27 USD, während der letzte Schlusskurs bei 78,69 USD deutlich darüber liegt (+11,98 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs mit 71,51 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+10,04 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Aktie geäußert wurden. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Five-Aktie liegt bei 51,28, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 39 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Five-Aktie von Analysten, basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment, die Gesamtbewertung "Neutral".