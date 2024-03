Fitwel & EVORA Global starten 'Social Performance' nach erfolgreichem Abschluss des Pilotprogramms mit führenden Unternehmen der Immobilienbranche

Cannes, Frankreich, 11. März 2024 (ots/PRNewswire) -Der neu eingeführte Zertifizierungspfad für Unternehmen, der die Gesundheit und den Wert des "S" in ESG quantifiziert, wird in Phase 2 der Markteinführung auf eine exklusive Gruppe von Early Adopters ausgeweitetFitwel®, die globale Plattform für die Zertifizierung gesunder Gebäude und für Dateneinblicke, hat die zweite Phase ihrer bahnbrechenden neuen Lösung gestartet, die zum ersten Mal die soziale Leistung quantifiziert, indem sie Gesundheitsforschungs- und Finanzdaten überlagert, um Strategien zu ermitteln, die den größten Einfluss auf die Interessengruppen und den Wert der Anlage haben. Die erste Phase wurde im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit dem Nachhaltigkeitsberater EVORA Global (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4111527-1&h=3835047023&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4111527-1%26h%3D1521051094%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fevoraglobal.com%252F%26a%3DEVORA%2BGlobal%252C&a=EVORA+Global) erfolgreich durchgeführt. Dafür konnte eine exklusive erste Kohorte bestehend aus einigen der größten gewerblichen Immobilieneigentümer und Vermögensverwalter weltweit gewonnen werden. Dieser Zertifizierungsweg auf Portfoliobasis hat sich als wesentlich für die Untermauerung von "S"-Daten für Immobilien erwiesen und erfüllt die wachsende Nachfrage nach einem strengen und standardisierten Ansatz zur Integration von sozialen Metriken, einschließlich Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens, in die ESG-Berichterstattung, die sowohl von Investoren als auch von bevorstehenden Vorschriften angetrieben wird. Social Performance by Fitwel wird von GRESB für die Berichterstattung 2024 anerkannt.Erstmals im Jahr 2023 unter dem Namen Certified Metrics eingeführt, realisiert Social Performance by Fitwel das Potenzial für eine unternehmensweite ESG-Lösung, indem es einen ergänzenden Weg zur Asset-Zertifizierung von Fitwel bietet und damit eine bedeutende Marktlücke schließt. Zusammen bieten die bestehende Zertifizierung auf Vermögensebene und die Social Performance eine 100%ige Portfoliobewertung, die es Vermögensverwaltern und Investoren ermöglicht:- Portfolioweite Erkenntnisse über soziale und materielle Risiken zu generieren;- Die Leistung von Anlagen durch die Erstellung von Lückenanalysen auf der Grundlage von S-Kriterien zu optimieren;- Über die zielorientierte Leistung mit von Dritten zertifizierten Daten zu berichten;- Die Leistungen mit denen anderer Unternehmen zu vergleichen;- Alle Vermögenswerte bei der Bewertung der Zertifizierung zu berücksichtigen.Fitwel hat mit der Einführung der Phase 2 von Social Performance begonnen. Weitere Informationen und die Möglichkeit, frühzeitig mitzumachen, finden Sie unter fitwel.org/socialperformance (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4111527-1&h=1483155384&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4111527-1%26h%3D2355009708%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ffitwel.org%252Fsocialperformance%26a%3Dfitwel.org%252Fsocialperformance&a=fitwel.org%2Fsocialperformance).Das anfängliche Pilotprojekt für Social Performance wurde von den Mitgliedern des Fitwel Leadership Advisory Board (LAB) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4111527-1&h=2062428155&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4111527-1%26h%3D2392248902%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fitwel.org%252Four-team-advisors%26a%3DLeadership%2BAdvisory%2BBoard%2B(LAB)&a=Leadership+Advisory+Board+(LAB)) geleitet, zu denen BGO, Harrison Street, Hudson Pacific Properties, Lendlease Americas, PGIM, QuadReal Property Group und Vornado Realty Trust gehören, und auf eine größere Pilotgruppe ausgeweitet, zu der Barings, Kayne Anderson Real Estate, Fabrix und andere gehören.Während die freiwillige ESG-Berichterstattung zur Norm geworden ist, hält fast die Hälfte der Investoren das "S" für den am schwierigsten zu kodifizierenden, zu analysierenden und in Anlagestrategien einzubindenden ESG-Faktor, so eine Deloitte-Umfrage aus dem Jahr 2022. Gleichzeitig werden auf dem europäischen Markt aufgrund der zu erwartenden Berichterstattungsvorschriften strengere Berichtsstandards für ESG-Kennzahlen erforderlich sein, insbesondere da sich gewerbliche Immobilienunternehmen in Europa auf ihre erste Berichtsrunde im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive vorbereiten.Die neue soziale Lösung ist das Ergebnis einer jahrelangen Analyse des gemeinnützigen Forschungsinstituts von Fitwel, dem Center for Active Design, der wirtschaftlichen Auswirkungen der im Fitwel-Standard enthaltenen evidenzbasierten Strategien. Dies führte zur Identifizierung einer Untergruppe von Strategien mit den größten Auswirkungen nicht nur auf die Gesundheit der Bewohner und der Gemeinschaft, sondern auch auf das materielle Risiko und den finanziellen Wert."Social Performance by Fitwel" ist der einzige Zertifizierungspfad, der für alle Immobilienanlagen anwendbar ist und dazu dient, die soziale Leistung von Immobilienfonds auf Unternehmensebene zu messen und zu verfolgen. Gemeinsam mit EVORA Global und der ersten Gruppe von Pilotanwendern haben wir es möglich gemacht, den Wert sozialer Strategien klar zu definieren und strukturierte Erkenntnisse zu gewinnen, die den Stakeholdern eine kontinuierliche Verbesserung ermöglichen - ein Novum in der Branche", sagte Joanna Frank, President & CEO von Fitwel. "In den kommenden Jahren wird die Sozialberichterstattung genauso alltäglich werden wie die Umweltberichterstattung, und wir freuen uns, dass wir diesen Wandel hier auf der MIPIM, der weltweit größten Bühne für Gewerbeimmobilien, beschleunigen können."Philippa Gill, Executive Director bei EVORA Global, fügte hinzu: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Fitwel bei einem so wichtigen Schritt nach vorn für den Immobiliensektor. Jedes Gebäude wurde für Menschen geschaffen, sei es zum Wohnen, Essen, Arbeiten oder Einkaufen, und die neue Portfoliomethode für Social Performance ermöglicht es Investoren und Managern nun, die menschlichen und finanziellen Auswirkungen sozialer Maßnahmen zu verstehen und zu verfolgen.Social Performance by Fitwel in ActionPilotanwender aus einem breiten Spektrum von Immobilieninvestoren und Fondsmanagern lieferten unschätzbare Beiträge, die es ermöglichten, das Produkt für eine vollständige öffentliche Einführung vorzubereiten.QuadReal Property Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4111527-1&h=3638757895&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4111527-1%26h%3D2434610894%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.quadreal.com%252F%26a%3DQuadReal%2BProperty%2BGroup&a=QuadReal+Property+Group), ein langjähriger strategischer Partner und Fitwel-Investor, war einer der ersten Anwender von Fitwels sozialer Lösung Social Performance und lieferte als Pilotanwender unschätzbare Beiträge zur Entwicklung eines marktreifen Tools für die Branche."QuadReal trägt durch durchdachte Platzgestaltung zur Widerstandsfähigkeit der lokalen Wirtschaft bei, indem es Räume schafft, die sowohl die Gesundheit als auch das Wohlbefinden verbessern. Gebäude sind ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Gesellschaft, und wir setzen uns für die Verbesserung von Umgebungen ein, die das individuelle und gemeinschaftliche Wohlbefinden fördern. Der Social Performance Report von Fitwel ist eine Möglichkeit, die gesundheitlichen Aspekte unseres Portfolios besser zu verstehen und es mit anderen zu vergleichen", sagt Jamie Gray-Donald, Senior Vice President, Sustainability & EHS bei QuadReal. "Wir haben das Fitwel-Zertifizierungsprogramm schon früh genutzt, um unseren Ansatz für Gesundheit und Wohlbefinden zu unterstützen, und Social Performance liefert die Benchmarking-Zusammenfassung. Sie ermöglicht es uns, spezifische gesundheitsfördernde Initiativen im gesamten Portfolio auf durchdachte und strategische Weise weiter zu verfeinern".Fitwel & EVORA auf der MIPIM Joanna Frank und Philippa Gill werden beide an der MIPIM 2024 im Kongresszentrum Palais des Festivals in Cannes, Frankreich, teilnehmen. Joanna spricht im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Demonstrating Social Impact: Leveraging Qualitative Research for Effective Communication and Reporting, die am Donnerstag, den 14. März um 11:10 Uhr im Palais 3 (Make It Happen Stage) stattfindet.Informationen zu FitwelFitwel ist das weltweit führende Zertifizierungssystem zur Förderung der Gesundheit für alle. Fitwel ist das Ergebnis einer Expertenanalyse von mehr als 7.000 akademischen Forschungsstudien und setzt eine Vision für eine gesündere Zukunft um, in der alle Gebäude und Gemeinschaften verbessert werden, um Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken. Fitwel wurde ursprünglich von den U.S. Centers for Disease Control (CDC) and Prevention und der U.S. General Services Administration entwickelt. Die CDC bleibt der Forschungs- und Bewertungspartner für Fitwel. Das Center for Active Design (CfAD), eine weltweite gemeinnützige Organisation, pflegt den Fitwel-Standard und führt objektive Bewertungen durch Dritte durch, die zu zertifizierten Projekten führen. Die neue Geschäftseinheit von CfAD, Adai (ausgesprochen "a-DAY"), hat die Aufgabe, Fitwel auf den globalen Markt auszuweiten, das Programm zu verwalten und gleichzeitig einen erstklassigen Kundenservice und technischen Support zu bieten. Um mehr über Fitwel zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website:www.fitwel.org.Informationen zu EVORA GlobalEVORA Global ist ein führender Nachhaltigkeitsberater, der umfassende, branchenführende Klimalösungen für Immobilieninvestoren anbietet. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung widmet sich EVORA der Bewältigung der Klimaherausforderung, die durch die Immobilienbranche entsteht, und konzentriert sich dabei auf die Bedürfnisse von Investoren im Bereich der gebauten Umwelt. 