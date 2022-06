Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -In seiner ersten Finanzierungsrunde hat das in Bengaluru ansässige Startup Move-to-Earn Fitmint (https://fitmint.io/) (eine Web3-App, mit der Nutzer Belohnungen in Kryptowährung verdienen können, indem sie einfach nur gehen, laufen oder trainieren) bekannt gegeben, dass es in seiner ersten Finanzierungsrunde eine Startkapitalfinanzierung in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar von mehreren VCs und institutionellen Investoren erhalten hat. Die Seed-Finanzierungsrunde wurde von der renommierten internationalen Risikokapitalgesellschaft General Catalyst angeführt, und es beteiligten sich unter anderem auch iSeed, Kearny Jackson, Dweb3 und 1947 Rise.Fitmint wird den gesammelten Betrag für die Einstellung neuer Mitarbeiter, die Erweiterung des Teams, Marketing und die Optimierung der technischen Infrastruktur verwenden. Das Startup will bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres, d. h. dem GJ 2022-23, 12-15 Mio. USD Umsatz erzielen. Mit mehr als 100.000 Mitgliedern auf Twitter und Discord aus über 50 Ländern auf der ganzen Welt kommen 85 Prozent der Gesamtnutzer zur App und verbrennen jeden Tag Kalorien.Rohit Sharma, Co-Founder & CEO von Fitmint, sagte zu dem Fundraise: „Wir bei Fitmint sind glücklich und froh, unsere allererste Seed-Finanzierung erhalten zu haben - die eine massive Rolle dabei spielen wird, unsere Mission und Vision voranzutreiben und zu unterstützen, eine Welt zu schaffen, in der Milliarden von Menschen jeden Tag fit werden, während sie auf reibungslose Weise in die Web3-Fitness-Arena eingebunden werden."Viren Baid, Mitbegründer von Fitmint, fügt hinzu: „Wir bei Fitmint wollen die Menschen zu einem gesunden und aktiven Lebensstil anregen und sie gleichzeitig mit den Wundern von web3 in Kontakt bringen; und die aktuelle Finanzierungsrunde ist ein wichtiger Meilenstein in diese Richtung. Wir verknüpfen die wichtigsten täglichen Aktivitäten eines Menschen mit web3, wodurch wir eine möglichst reibungslose Masseneinführung von web3 erreichen können. Mit Fitmint hat die Revolution im Fitnessbereich gerade erst begonnen und wird in Zukunft sicher noch viel weiter gehen."„Es ist kein Geheimnis, dass einige der am schnellsten wachsenden Softwareunternehmen heute auf der ganzen Welt entstehen, auch in Indien", sagt Anand Chandrasekaran, Partner bei General Catalyst. Er fügt hinzu: „Das Thema ‚in Indien für die Welt gebaut', das sich auf qualitativ hochwertige Produkte konzentriert, die von einigen der ehrgeizigsten Gründer entwickelt wurden, hat eine wachsende Zahl von Anhängern. Wir glauben, dass web3/Krypto zunehmend eine der Kategorien sein wird, die diese Gründer wählen werden."Links: Website (https://fitmint.io/), Discord (https://discord.gg/fitmintclub), Twitter (https://twitter.com/fitmintclub)Medienkontakt: Viren Baidmedia@fitmint.ioFoto https://mma.prnewswire.com/media/1850240/Fitmint_Web3_funding.jpgPressekontakt:+91-9004092858Original-Content von: Fitmint, übermittelt durch news aktuell