Fitch-Finanzstärkerating: LV 1871 überzeugt erneut mit A+ und stabilem Ausblick

München (ots) -Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings attestiert der LV 1871 erneut eine hervorragende Finanzstärke und bescheinigt dem Versicherungsverein einen stabilen Ausblick. Die LV 1871 erhält damit ein ausgezeichnetes Gesamtzeugnis, das auf einer detaillierten Analyse der Ratingagentur basiert.Auch im 19. Jahr in Folge zeichnet Fitch Ratings die LV 1871 mit dem "A+" Finanzstärkerating (Insurer Financial Strength, IFS Rating) aus. Gleichzeitig bestätigt Fitch den weiterhin stabilen Ausblick des Ratings. Für den auf Berufsunfähigkeits-, Lebens- und Rentenversicherungen spezialisierten Versicherer ist das Ergebnis die bestmögliche Auszeichnung.Stabil und krisenfest"In einem zunehmend komplexen geopolitischen und volkswirtschaftlichen Umfeld belegt das aktuelle Fitch-Rating erneut die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit unseres Unternehmens. Das Rating bestätigt unsere anhaltend starke Ertragslage und untermauert damit unsere hohe Belastbarkeit. Finanzielle Stabilität und langjährige Zuverlässigkeit sind gerade für das Vertrauen von Geschäftspartnern und Kunden von besonderer Bedeutung", sagt LV 1871 Vorstandsvorsitzender Wolfgang Reichel.Sehr starke Kapitalausstattung und starke finanzielle PerformanceDas Fitch-Rating betont auch im Jahr 2023 die "sehr starke Kapitalausstattung" und das "starke Asset-Liability-Management" der LV 1871. Im Kapitalmodell von Fitch zeigt sich die LV 1871 "extrem stark"; die Solvenzquote bewertet Fitch als "sehr stark". Im deutschen Berufsunfähigkeitsversicherungsmarkt attestiert die Ratingagentur der LV 1871 eine "starke Marktposition".Als "stark und stabil" werden die versicherungstechnischen Ergebnisse des Unternehmens bewertet. Das Kapitalanlagemanagement wird als "umsichtig" eingeschätzt, die Kapitalanlageallokation als "gut diversifiziert". Die Erträge der LV 1871 sind nach Ansicht von Fitch Ratings "besser diversifiziert als bei einzelnen Mitbewerbern", was die Rentabilität des Unternehmens widerstandsfähiger gegenüber makroökonomischen Veränderungen macht.Pressekontakt:Julia Hauptmann, Pressesprecherin, 089 / 55167 - 468,julia.hauptmann@lv1871.deOriginal-Content von: Lebensversicherung von 1871 a.G., übermittelt durch news aktuell