Fit für die Zukunft: Better Deutschland verstärkt sich mit zwei Expertinnen

Hamburg (ots) -Mit Gesundheitsökonomin Elvira Dodic und Wirtschaftsingenieurin Carolin Seidel konnte der Open-Data-Spezialist Better zwei neue Führungskräfte mit ausgewiesener Expertise gewinnen. Better Deutschland arbeitet mit seinen digitalen und interoperablen Lösungen kontinuierlich an der Verbesserung des deutschen Gesundheitswesens und baut sein Team dafür nachhaltig aus.Elvira Dodic verantwortet bei Better seit Mai 2022 den Bereich Business Development und kümmert sich darum, dass Entscheidungsträger und Gesundheitsfachkräfte das Potenzial von interoperablen Plattformen und offenen Daten bestmöglich nutzen können. Dodic kommt mit einer tiefgreifenden Expertise in den Bereichen Medizintechnik, Gesundheitsökonomie und Wirtschaftspsychologie an Bord. Zuvor war sie mehr als 15 Jahre beim führenden Endoskopie-Hersteller Karl Storz als Senior Managerin in den Bereichen Training und Education tätig. Die studierte Gesundheitsökonomin und Wirtschaftspsychologin kann zudem auf langjährige Erfahrungen in mehreren klinischen Betrieben zurückblicken. Von 2001 bis 2003 war Dodic als OP-Leitung in der Berliner Klinik DRK Westend aktiv.Auch Carolin Seidel ist im Mai zu Better Deutschland gestoßen. Die Wirtschaftsingenieurin bringt umfassendes Wissen über die ökonomischen und technischen Herausforderungen im deutschen Gesundheitswesen mit. Bei Better ist sie für den Bereich Professional Services verantwortlich und führt unter anderem die technische Dokumentation der komplexen Digitalisierungsprojekte. Davor war Seidel acht Jahre bei Caresyntax, einem Softwareanbieter im OP-Bereich, in verschiedenen leitenden Positionen tätig. Als zertifizierte Qualitätsmanagerin der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) kann sie Better mit weiterem wertvollen Fachwissen unterstützen."Wir sind sehr froh, dass wir mit Elvira Dodic und Carolin Seidel zwei versierte Expertinnen für unser Team gewinnen konnten", sagt Björn Lehnhoff, Geschäftsführer der Better Deutschland GmbH. "Bei Better wollen wir uns und das deutsche Gesundheitswesen täglich verbessern. Unsere beiden neuen Kolleginnen werden uns dabei tatkräftig unterstützen. Wir sind stolz auf das hochqualifizierte und komplementäre Team bei Better Deutschland."Über BetterBetter ist der führende Anbieter von Open-Data-Plattformen für das Gesundheitswesen. Die intraoperablen Lösungen, die sich sowohl bei Schnittstellen wie FHIR und HL7 bedienen, jedoch im Kern auf den internationalen openEHR-Standard setzen, schaffen optimale Voraussetzungen für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Über 160 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, Gesundheitsinstitutionen und Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Daten und Arbeitsprozesse zu ermöglichen und so die Patientenversorgung voranzutreiben. Better verwaltet auf sichere Weise weltweit über 30 Millionen Patientendaten in mehr als 500 Krankenhäusern in 16 Ländern. Dazu zählen auch acht deutsche Universitätskliniken. Seit 2021 ist Better in Deutschland mit der Better Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg vertreten, um den wachsenden Bedürfnissen deutscher Gesundheitsorganisationen auch hierzulande nachzukommen.www.better.care