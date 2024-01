Fit-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die Stimmung rund um Fit auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Fit derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs von 200 Tagen liegt bei 835,33 JPY, während der Kurs der Aktie bei 810 JPY liegt, was einer Abweichung von -3,03 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs von 50 Tagen liegt bei 797,8 JPY, was einer Abweichung von +1,53 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung als "Neutral".

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Fit in den vergangenen Monaten eine neutrale Bewertung erhalten hat. Die Diskussionsintensität war üblich und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Fit-Aktie als Neutral-Titel bewertet. Der RSI7-Wert beträgt 19,35, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert von 46,59 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.