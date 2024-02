Fit Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Fit in den sozialen Medien, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fit liegt bei 59,57, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,92, wodurch auch für den Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Neutral" resultiert.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass Fit in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. An 12 Tagen dominierten positive Themen, an einem Tag überwog hingegen die negative Kommunikation. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In der technischen Analyse wird die Fit derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 840,33 JPY, während der Kurs der Aktie bei 850 JPY liegt, was einer Abweichung von +1,15 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 823,8 JPY führt zu einer Abweichung von +3,18 Prozent, wodurch die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Fit-Aktie.