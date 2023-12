Fit Aktie: Immer langsam!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Fit eingestellt waren. Es gab insgesamt ein positives und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Fit daher eine "Neutral"-Einschätzung zugeschrieben. Insgesamt erhält Fit von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht signifikant höher oder niedriger als sonst. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating, und die Fit-Aktie erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Fit liegt der RSI bei 32,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,13, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Neutral" für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse ist Fit derzeit -0,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -4,54 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für die Aktie führt.