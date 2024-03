FitLife Brands Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Dividendenrendite der Fitlife Brands-Aktie liegt aktuell bei 0 %, was 3,16 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Persönliche Produkte ist. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag erzielen können. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Fitlife Brands-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Daher erhält Fitlife Brands in Bezug auf den RSI insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung von Anlegern in sozialen Medien bezüglich Fitlife Brands wird als neutral bewertet, da die Kommentare und Themen rund um das Unternehmen überwiegend neutral waren.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Fitlife Brands-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 12,14 Prozent über dem Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Fitlife Brands-Aktie in Bezug auf die Dividenden, den RSI, die Anlegerstimmung und die technische Analyse unterschiedliche Bewertungen, wobei die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating ergibt.