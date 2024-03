Fission Uranium Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analysten Bewertungen für die Fission Uranium-Aktie abgegeben, wobei alle 2 Bewertungen "Gut" waren. Somit erhält die Fission Uranium-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten. Im vergangenen Monat gab es keine Updates von den Analysten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 1,48 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 46,04 Prozent entspricht. Aufgrund dessen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen über die Aktie veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen gab es keine starken Diskussionen über positive oder negative Themen, was ein "Neutral"-Rating im Anleger-Sentiment zur Folge hat.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Fission Uranium-Aktie eine Performance von 27,71 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt nur um 7,68 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,03 Prozent für die Fission Uranium-Aktie, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fission Uranium-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl im kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage (33,33 Punkte) als auch im etwas längerfristigen RSI der letzten 25 Tage (58,06 Punkte). Daher erhält die Aktie auch in dieser Analysekategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich also ein positives Bild für die Fission Uranium-Aktie, mit "Gut"-Bewertungen von den Analysten, Anlegern und im Branchenvergleich, sowie einer neutralen Bewertung im Relative Strength Index.