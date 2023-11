Fission Uranium Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) der Fission Uranium-Aktie steht derzeit bei 46,67 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt.

Die Dividendenrendite von Fission Uranium liegt derzeit bei 0 Prozent und ist somit niedriger als der Branchendurchschnitt von 63,25 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse schneidet die Fission Uranium-Aktie gut ab. Der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,72 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,88 CAD lag, was einer Abweichung von 22,22 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,81 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs mit einer Abweichung von 8,64 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energiesektor hat die Fission Uranium-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 18,06 Prozent erzielt, was 20,48 Prozent über dem Durchschnitt (-2,43 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie auf dieser Stufe.