Fission Uranium Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Fission Uranium befindet sich derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses in einer guten Position. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,84 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,12 CAD) um +33,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies wird als "Gut" eingestuft. In den letzten 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 1,14 CAD, was einer Abweichung des Aktienkurses um -1,75 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Fission Uranium daher das Rating "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor übertrifft die Fission Uranium mit einer Rendite von 27,91 Prozent die Konkurrenz um mehr als 26 Prozent. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,69 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Fission Uranium mit 26,22 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fission Uranium-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis jedoch ein neutrales Rating. In Summe ergibt sich daher für die RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Fission Uranium.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Fission Uranium insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1,12 CAD ergibt sich laut Analysten eine Kursprognose von 1,48 CAD, was einem Aufwärtspotential von 31,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Fission Uranium.

Insgesamt erhält die Fission Uranium somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse, dem Branchenvergleich und der Analysteneinschätzung.