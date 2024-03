Fission Uranium Aktie: Alles nach Plan!

Die Fission Uranium-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet, da der aktuelle Kurs von 0,98 CAD um 10,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Allerdings erhält die Aktie eine negative Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet, da der letzte Schlusskurs mit 1,12 CAD um 12,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Fission Uranium-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 27,71 Prozent erzielt hat, was 22 Prozent über dem Durchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Allerdings schneidet das Unternehmen bei der Dividendenpolitik schlecht ab, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer negativen Abweichung von -7,85 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

Abschließend wird die Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI (64,71 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (62,07 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Fission Uranium-Aktie somit eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.