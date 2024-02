Fission Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der F3 Uranium liegt bei 88,89, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 59,72 und wird daher als Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau betrachtet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt F3 Uranium derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,26 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche.

Der aktuelle Kurs der F3 Uranium beträgt 0,4 CAD, was eine Entfernung von +2,56 Prozent vom GD200 (0,39 CAD) bedeutet und somit ein "Neutral"-Signal in der charttechnischen Bewertung darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen betrachtet, liegt bei 0,44 CAD, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -9,09 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der F3 Uranium-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über F3 Uranium diskutiert, wobei an acht Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und wird insgesamt auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Gut" bewertet.