Fission Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Dividende: F3 Uranium hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Das Unternehmen erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde F3 Uranium von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Sentiment und Buzz: F3 Uranium hat im Netz nur eine geringe Aktivität und eine negative Stimmungsänderung gezeigt. Aufgrund der unterdurchschnittlichen Diskussionsintensität wird das Unternehmen ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 48 Punkten, was bedeutet, dass die F3 Uranium-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist das Unternehmen weder über- noch unterverkauft. F3 Uranium erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

