Fission Aktie: Was macht der Markt?

Die kanadische F3 Uranium AG hat eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 74,9 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung bei F3 Uranium ist insgesamt positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien. In den letzten Wochen gab es jedoch hauptsächlich negative Themen in den Diskussionen, wodurch die Einschätzung insgesamt "Neutral" ist.

In der technischen Analyse hat die Aktie einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,37 CAD erreicht, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,39 CAD, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die technische Analyse als "Gut" bewertet.

Außerdem zeigt die Diskussionsintensität im Netz eine erhöhte Aktivität, was positiv bewertet wird. Jedoch war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

