Fisker Registered (A) Aktie: Das wird nichts mehr!

Sentiment und Buzz: Die Bewertung einer Aktie wird auch durch eine langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst. Dabei wurden für die Bewertung die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse zeigte Fisker interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb im betrachteten Zeitraum nahezu unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fisker verläuft derzeit bei 5,41 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 1,62 USD gehandelt wird und somit einen Abstand von -70,06 Prozent hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -55,86 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Analysteneinschätzung: Die Fisker-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Es liegen keine Analystenupdates zu Fisker aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 14,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 795,06 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Fisker eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) für die Fisker-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 74,49, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Fisker.