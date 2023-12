Fisker Registered (A) Aktie: Das sieht interessant aus!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten zwei positive Einschätzungen, keine neutrale und eine negative Bewertung für Fisker abgegeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Fisker. Die Analysten betrachten auch den aktuellen Kurs von 1,62 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 795,06 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 14,5 USD. Diese Entwicklung wird als positiv eingestuft. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten die Aktie daher als "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) als Indikator für die aktuelle Überkauft- oder Überverkauft-Situation betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 36,36 Punkte, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 75,34, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Demnach wird Fisker in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zur Fisker-Aktie. Auch die Diskussionen der letzten Tage beschäftigen sich hauptsächlich mit positiven Themen rund um Fisker. Aufgrund dessen ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 1,62 USD sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (5,38 USD) als auch der letzten 50 Handelstage (3,58 USD) liegt. Auf dieser Basis wird die Fisker-Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.