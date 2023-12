Fisker Registered (A) Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Fisker-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung abgegeben. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (14,5 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 860,26 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Fisker eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fisker liegt bei 64,86 und der RSI25 bei 60,34, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet hat Fisker langfristig eine starke Aktivität gezeigt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem langfristig schlechten Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Fisker-Aktie bei 5,19 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,51 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -70,91 Prozent und zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 liegt bei 2,92 USD, was zu einem Abstand von -48,29 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Fisker daher die Gesamtnote "Schlecht".