Fisher & Paykel Healthcare Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Die Fisher & Paykel Healthcare-Aktie wird derzeit mit einem neutralen Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren bewertet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 21,63 AUD, was nahe dem aktuellen Schlusskurs von 22,69 AUD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +4,9 Prozent. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 22,23 AUD liegt mit einer Abweichung von +2,07 Prozent nahe am letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Fisher & Paykel Healthcare ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

In fundamentalen Aspekten schneidet die Aktie allerdings weniger gut ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 52,79, was 38 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet erscheinen lässt. Daher erhält Fisher & Paykel Healthcare auf dieser Stufe eine schlechte Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Fisher & Paykel Healthcare mit -9,97 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie auch in dieser Kategorie ein schlechtes Rating.