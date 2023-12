Fisher & Paykel Healthcare Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Aktienkurs von Fisher & Paykel Healthcare hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,97 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt 0 Prozent, somit liegt Fisher & Paykel Healthcare auch hier mit 9,97 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Fisher & Paykel Healthcare derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt bei 22,1 AUD, während der aktuelle Kurs bei 22,17 AUD um +0,32 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs 20,57 AUD, was einer Abweichung von +7,78 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Fisher & Paykel Healthcare liegt derzeit bei 2,7 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche von 102,36 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -99,66 Prozent zur Branche und einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fisher & Paykel Healthcare 52, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 35,94 als überbewertet eingestuft wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.