Fisher & Paykel Healthcare Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die neueste Analyse von Fisher & Paykel Healthcare zeigt, dass das Unternehmen eine Dividende von 2,7 % auszahlt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 102,22 % im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör niedriger ist. Die Differenz von 99,52 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,97 AUD, während der Kurs der Aktie bei 22,14 AUD liegt, was einer Abweichung von +0,77 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 21,32 AUD führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass Fisher & Paykel Healthcare eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Einstufung als "Gut" in diesem Punkt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" zeigt sich, dass Fisher & Paykel Healthcare mit einer Rendite von -9,97 Prozent mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt das Unternehmen mit 9,97 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.