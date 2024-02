Fisher & Paykel Healthcare Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir haben Fisher & Paykel Healthcare anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 51,52 Punkten, was bedeutet, dass die Fisher & Paykel Healthcare-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 45,91 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Fisher & Paykel Healthcare eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Betrachtet man die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses, so zeigt sich, dass die Fisher & Paykel Healthcare derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 21,59 AUD, während der Kurs der Aktie (22,37 AUD) um +3,61 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 22,25 AUD weist mit einer Abweichung von +0,54 Prozent auf eine "Neutral"-Wertung hin. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Fisher & Paykel Healthcare haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht" kommen.

Abschließend betrachtet man den Branchenvergleich des Aktienkurses. Die Aktie erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,97 Prozent, und im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Fisher & Paykel Healthcare damit 9,97 Prozent unter dem Durchschnitt (0 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 0 Prozent, und Fisher & Paykel Healthcare liegt aktuell 9,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.