Fisher & Paykel Healthcare Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um Fisher & Paykel Healthcare wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Die Analyse ergab eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild als neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger bewerteten die Aktie insgesamt als "Gut", da auch in den letzten Tagen verstärkt positive Themen diskutiert wurden.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Schlusskurs der Fisher & Paykel Healthcare-Aktie sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage nahe dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Dividendenrendite von Fisher & Paykel Healthcare liegt bei 2,7 Prozent, was 99,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 102, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wird daher als eher unrentables Investment betrachtet.

Insgesamt zeigt die Analyse eine neutrale Stimmung und Diskussion um die Aktie von Fisher & Paykel Healthcare, während das Anleger-Sentiment positiv ist. Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung, während die Dividendenrendite als unrentabel eingestuft wird.