Fisher & Paykel Healthcare Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Fisher & Paykel Healthcare-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 21,53 AUD gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,18 AUD verzeichnet, was einer Abweichung von +12,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 22,59 AUD liegt mit einer Abweichung von +7,04 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fisher & Paykel Healthcare-Aktie beträgt aktuell 28, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung im selben Zeitraum deutet ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin und entspricht somit einer "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte die Fisher & Paykel Healthcare-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,97 Prozent, was eine Underperformance von -9,97 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.