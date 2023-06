Fiserv: Potenzial von +17,40% - Zielkurs bei 124,85 EUR

Die Aktie von Fiserv hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine relativ neutrale Kursentwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag konnte ein Plus von +1,02% verzeichnet werden. Die Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist und das wahre Kursziel bei 124,85 EUR liegt.

• Fiserv-Aktien legten am 02.06.2023 um +1,02% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 124,85 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +65,71%

Laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten eröffnet sich aktuell ein Kurspotenzial von +17,40%, sollten sie Recht behalten. Von insgesamt 15 Analysten empfehlen alleine acht die Aktie zum Kauf und weitere elf Experten stufen sie als “Halten” ein. Lediglich ein Experte schlägt den Verkauf vor.

Das Guru-Rating für Fiserv liegt nun bei 4,03 nachdem es zuvor auf...