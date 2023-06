Fiserv: Potenzial von +15,70% - Kursziel bei 124,38 EUR

Die Aktienbewertung von Fiserv wird derzeit von Analysten als nicht angemessen eingeschätzt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 124,38 EUR und würde Investoren ein Kurspotenzial von +15,70% eröffnen.

• Am 07.06.2023 legte die Aktie um +0,72% zu

• Guru-Rating beträgt nun 4,03 nach vorherigen 4,03

Gestern verzeichnete Fiserv einen Anstieg am Finanzmarkt in Höhe von +0,72%. In den letzten fünf Handelstagen stieg das Unternehmen sogar um insgesamt +2,04%, was auf eine relative Markt-Optimismus hindeutet.

Aktuell bescheinigen Bankanalysten der Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 124.38 €. Von insgesamt 35 Experten empfehlen dabei rund zwei Drittel (65%) die Aktie zum Kauf oder zumindest zum Halten (8 Bewertungen). Nur einer ist für Verkauf.

Trotzdem teilen einige Analysten diese Einschätzung nicht mehr nach dem jüngsten...